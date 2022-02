Infermiere minacciato e insultato in ospedale accusa un malore

(Di sabato 26 febbraio 2022) “All’accettazione del pronto soccorso dell’SS. Annunziata di Taranto il familiare di una paziente ha rivolto grida parolacce offese personali e pesanti minacce a uncolpevole solo di lavorare in un sistema sanitario che non lo tutela a sufficienza”. E’ quanto denuncia il segretario generale aggiunto della Cisl Fp di Taranto Giuseppe Lacorte precisando che l’episodio è avvenuto giovedì sera e che solo l’intervento di una guardia giurata ha contribuito a sedare l’animo inquieto ma non è bastato perché l’è stato obbligato alle cure dello stesso pronto soccorso con il risultato che ha dovuto fare ritorno a casa con una prognosi di tre giorni per crisi ipertensiva reattiva tachicardia e terapia ansiolitica a corredo . Il sindacalista spiega che spesso le attese diventano lunghe a causa di poco ...

