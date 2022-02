Il paradosso per un capo: ‘Più sei incompetente e più ti pagano’ (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle piccole imprese, spesso accusate (a ragione) di non essere dotate di competenze manageriali, esistono dei modelli di comportamento da far invidia alle principali scuole di specializzazione delle grandi aziende. In molti di noi si è consolidata una convinzione, una sorta di paradigma, che si basa sull’assunto che più tempo ci si mette a risolverlo e più un problema è difficile oppure viene svolto meglio. Questa convinzione è derivata dal fatto che siamo abituati a trattare con lo svolgimento di compiti pre-definiti e abbastanza semplici (dalle mie parti si dice ”buttiamo le mani”), per i quali la regola è assolutamente valida: più tempo impiego e più, in termini di quantità, compito svolgo. Non è invece così per il lavoro manageriale. Se devo, ad esempio, risolvere un problema conteranno, più che il tempo, la mia competenza e la mia capacità di inventarmi dei metodi, dei modelli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle piccole imprese, spesso accusate (a ragione) di non essere dotate di competenze manageriali, esistono dei modelli di comportamento da far invidia alle principali scuole di specializzazione delle grandi aziende. In molti di noi si è consolidata una convinzione, una sorta di paradigma, che si basa sull’assunto che più tempo ci si mette a risolverlo e più un problema è difficile oppure viene svolto meglio. Questa convinzione è derivata dal fatto che siamo abituati a trattare con lo svolgimento di compiti pre-definiti e abbastanza semplici (dalle mie parti si dice ”buttiamo le mani”), per i quali la regola è assolutamente valida: più tempo impiego e più, in termini di quantità, compito svolgo. Non è invece così per il lavoro manageriale. Se devo, ad esempio, risolvere un problema conteranno, più che il tempo, la mia competenza e la mia capacità di inventarmi dei metodi, dei modelli, ...

