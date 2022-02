I prezzi crescono | i salari no | in 20 anni carovita a 3 cifre | stipendi solo +50%

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il cono gelato, che nel 2001 costava 1.500 lire (0,77 euro), oggi viene venduto nelle gelaterie in media a 2,50 euro (+224,7%). Una semplice penna a sfera ha subito un incremento del +207,7%, passando ...

'Oltre ai, rispetto ai tempi della lira sono cambiati anche gli stipendi percepiti dagli italiani, che salgono rispetto al passato, ma ad una velocità inferiore - afferma l'amministratore di ......anno) sul quale si riflette la maggiore cautela nei consumi delle famiglie per i rincari dei,... anche sele difficoltà per la filiera dell'automotive, che sta affrontando la carenza di ...(ANSA) - ROMA, 26 FEB - I prezzi di beni e servizi hanno subito una costante crescita negli ultimi anni, al punto che i listini di alcuni ...Un'indagine ha messo a confronto i prezzi di un paniere di 100 elementi tra beni e servizi, analizzando le differenze esistenti tra i listini al dettaglio in vigore ai tempi della lira e quelli odiern ...