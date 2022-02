Hacker attaccano Mosca | social in tilt e nelle tv russe vanno in onda canzoni ucraine

(Di sabato 26 febbraio 2022)– In Russia sembra essere stato colpito l’ente regolatore dei media ed alcuni canali tv stanno attualmente trasmettendo live. E’ quanto si apprende da fonti, precisando che restano “disservizi sui siti governativi afferenti al Cremlino”. Anche il sito ufficiale del Cremlino stesso è al momento irraggiungibile. “Dalle ore 9.00 del 26 febbraio sembra inoltre che la Russia stia censurando inetwork in tutto il paese, in primis Twitter e Facebook, agendo tramite diversi provider di rete presenti sul territorio come Rostelecom, Mts, Beeline and MegaFon”, sostengono le fonti, rilevando che “nella community underground è stato chiuso il noto forum RaidForums. L’appartenenza del forum alla comunitàrussa è stata più volta accertata, restano da valutare ...

