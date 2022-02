Guerra Ucraina - Russia, Macron: "Durerà, prepararsi" (Di sabato 26 febbraio 2022) La Guerra tra Ucraina e Russia "Durerà" e "dobbiamo prepararci". A dichiararlo è stato questa mattina dal Salone dell'Agricoltura a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, annunciando che il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Latra" e "dobbiamo prepararci". A dichiararlo è stato questa mattina dal Salone dell'Agricoltura a Parigi il presidente francese Emmanuel, annunciando che il ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - gloria_13h : RT @sbonaccini: Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - Peonia249 : RT @LVDA_Acid: Ho sentito una favola. Parla di un paese chiamato Ucraina, ricchissimo di risorse, che purtroppissimo non si sono tramutate… -