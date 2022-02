Guerra Russia-Ucraina, Anonymous hackera i siti del Cremlino e del ministero della Difesa: continua la cyber-guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche oggi Anonymous ha preso di mira alcuni dei più importanti siti web governativi russi: il sito del Cremlino e del ministero della Difesa sono stati hackerati. A diffondere la notizia sono stati molti media internazionali, tra cui la CNN, che ha riportato anche la rivendicazione degli attacchi di Anonymous: “Abbiamo mandato offline i siti governativi e girato le informazioni ai cittadini russi in modo che possano essere liberi dalla macchina della censura di Putin”. continua la cyber-guerra dichiarata dal collettivo Anonymous contro la Russia, a seguito della decisione di invadere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche oggiha preso di mira alcuni dei più importantiweb governativi russi: il sito dele delsono statiti. A diffondere la notizia sono stati molti media internazionali, tra cui la CNN, che ha riportato anche la rivendicazione degli attacchi di: “Abbiamo mandato offline igovernativi e girato le informazioni ai cittadini russi in modo che possano essere liberi dalla macchinacensura di Putin”.ladichiarata dal collettivocontro la, a seguitodecisione di invadere ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - My_JoyfulLiving : RT @DomaniGiornale: #Ucraina Quello che traspare in questi video è soprattutto il senso di preoccupazione dei leader del centrodestra... A… - QuatranoValerio : RT @CottarelliCPI: Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dalla Rus… -