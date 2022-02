Guerra, le manifestazioni degli ucraini in Toscana: 'Non lasciateci soli' (Di sabato 26 febbraio 2022) Un sabato di proteste contro Putin per le comunità in ansia per i connazionali intrappolati dentro i confini sotto il tiro ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Un sabato di proteste contro Putin per le comunità in ansia per i connazionali intrappolati dentro i confini sotto il tiro ...

Advertising

Piu_Europa : #SanPietroburgo! Nonostante arresti e violenze durante manifestazioni di oggi, stasera cittadini San Pietroburgo,… - Corriere : (?? Greta Sclaunich) Circa 800 persone sono state arrestate oggi in Russia per aver partecipato a manifestazioni co… - repubblica : Ucraina, manifestazioni in tutta Italia per dire no alla guerra. L'appello disperato: 'Aiutateci' - emilio05714955 : RT @0scarDabbagno: Manifestazioni: - No green pass? rischio contagio, manganellate; - Per Ddl Zan? no contagi,tutto ok; - Studenti contro a… - Viky66jane : RT @0scarDabbagno: Manifestazioni: - No green pass? rischio contagio, manganellate; - Per Ddl Zan? no contagi,tutto ok; - Studenti contro a… -