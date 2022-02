Droga: carabinieri arrestano 21enne incensurato a Scampia (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Continuano gli arresti a Scampia per Droga, anche tra giovanissimi incensurati. Verso le 22 i militari del nucleo radiomobile di Napoli stavano percorrendo via Federico Fellini. Dal senso di marcia opposto è arrivato un giovane a bordo del suo scooter, e i carabinieri lo hanno fermato. Il ragazzo – un 21enne del posto, del quale non è stato reso noto il nome – ha aperto il vano sella senza parlare. All’interno una busta in cellophane con all’interno 270 grammi di marijuana. La Droga è stata sequestrata mentre il giovane è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Continuano gli arresti aper, anche tra giovanissimi incensurati. Verso le 22 i militari del nucleo radiomobile di Napoli stavano percorrendo via Federico Fellini. Dal senso di marcia opposto è arrivato un giovane a bordo del suo scooter, e ilo hanno fermato. Il ragazzo – undel posto, del quale non è stato reso noto il nome – ha aperto il vano sella senza parlare. All’interno una busta in cellophane con all’interno 270 grammi di marijuana. Laè stata sequestrata mentre il giovane è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

lasiciliait : Spacciava droga a San Cristoforo dai domiciliari: arrestato dai 'Lupi' dei Carabinieri - anteprima24 : ** #Droga: #Carabinieri arrestano 21enne incensurato a #Scampia ** - ragusaoggi : #ragusa | Litiga in strada con la compagna e con i Carabinieri. In casa gestiva supermarket della droga. Arrestato - InFoDifesa : NARCOTRAFFICANTE ARRESTATO DAI #Carabinieri AL CENTRO VACCINALE. Era stato trovato con 50 kg di #Droga. -… - ottopagine : Ancora un arresto per droga a Scampia da parte dei carabinieri #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Droga carabinieri Controlli antidroga a Napoli, fugge in auto alla vista degli agenti: pusher 27enne agli arresti domicialiari I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero e i militari della stazione Napoli Marianella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ...

Latitante arrestato fuori dal centro vaccinale a Meda: 'Aveva trasportato 50 kg di droga' Un latitante sorpreso ai tempi con 50 kg di droga è stato arrestato all'uscita del centro vaccinale a Meda e trasferito in carcere. I Carabinieri hanno arrestato un latitante presso l'hub vaccinale di Meda , comune in provincia di Monza e ...

Droga: Carabinieri arrestano incensurato a Napoli Agenzia ANSA Litiga con la compagna e aggredisce carabinieri. Ragusa, arresto I Carabinieri di Ragusa sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato scorsi su quella che inizialmente era stata segnalata come una lite in strada tra un uomo e una donna ma, dopo accertamenti pi ...

Napoli Scampia: Carabinieri arrestano incensurato. Sotto al sellino 270 grammi di marijuana Continuano gli arresti a Scampia per droga e a volte a cadere ci sono giovanissimi incensurati. Sono le 22 e i militari del nucleo radiomobile ...

del nucleo operativo della compagnia Vomero e i militari della stazione Napoli Marianella hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ...Un latitante sorpreso ai tempi con 50 kg diè stato arrestato all'uscita del centro vaccinale a Meda e trasferito in carcere. Ihanno arrestato un latitante presso l'hub vaccinale di Meda , comune in provincia di Monza e ...I Carabinieri di Ragusa sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato scorsi su quella che inizialmente era stata segnalata come una lite in strada tra un uomo e una donna ma, dopo accertamenti pi ...Continuano gli arresti a Scampia per droga e a volte a cadere ci sono giovanissimi incensurati. Sono le 22 e i militari del nucleo radiomobile ...