Draghi: «Italia favorevole all'uscita della Russia dal codice Swift» (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 11.20 - Russia senza codice Swift. Ok dell'Italia "Draghi ha ribadito al presidente Zelensky che l'Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell'Unione europea sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell'ambito Swift". Lo riferisce Palazzo Chigi in merito alla telefonata intercorsa tra il premier Italiano e il presidente ucraino. Leggi su panorama (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 11.20 -senza. Ok dell'ha ribadito al presidente Zelensky che l'appoggia e appoggerà in pieno la linea dell'Unione europea sulle sanzioni alla, incluse quelle nell'ambito". Lo riferisce Palazzo Chigi in merito alla telefonata intercorsa tra il premierno e il presidente ucraino.

Advertising

Palazzo_Chigi : Vertice #NATO, Draghi: L'Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni NATO. Siamo pronti… - Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi ha ribadito al Presidente @ZelenskyyUa che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la… - riotta : Asse Germania Italia contro le sanzioni Swift a Putin. Peccato, governo #Draghi perde occasione per leadership poli… - trincherov : @BuffagniRoberto COME VEDIAMO DRAGHI FARÀ DI TUTTO X DANNEGGIARE L'ITALIA E LO FA X FAVORIRE LO SMANTELLAMENTO DELL… - guscabin : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina Il Presidente Draghi ha detto che l'Italia fornirà all'Ucraina assistenza per difendersi. I due Presidenti hann… -