D’aria è la carne

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il mondo ha mille problemi enormi, ma ce ne sono due più gravi degli altri. Due temi globali da risolvere. Uno è la CO², l’altro è la mancanza di cibo per tutti. Lisa Dyson e John Reed, ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT), hanno fondato una società che li risolve entrambi, creandodall’aria. Detta così suona utopica, ma invece gli studi sono ormai ad un livello avanzato e dal 2004, data di inizio delle riflessioni su questo progetto, gli studi sono progrediti molto e pare che presto riusciremo a fare i primi assaggi. La missione dell’azienda è di trasformare l’anidride carbonica in eccesso nell’atmosfera in proteine ??commestibili per l’uomo. Per farlo, la CO² catturata verrebbe utilizzata per alimentare i serbatoi di fermentazione dove proliferano i cosiddetti batteri idrogenotrofi. L’anidride carbonica agirebbe in aggiunta ai minerali, ...