Colpito un ospedale pediatrico (Di sabato 26 febbraio 2022) L'artiglieria russa avrebbe Colpito l'ospedale 'Okhmadyt' di Kiev dove vengono curati i bambini malati di cancro. Lo riferisce il 'Kyiv Independent' su Twitter, precisando che un bambino è stato ucciso e due sono... Leggi su europa.today (Di sabato 26 febbraio 2022) L'artiglieria russa avrebbel''Okhmadyt' di Kiev dove vengono curati i bambini malati di cancro. Lo riferisce il 'Kyiv Independent' su Twitter, precisando che un bambino è stato ucciso e due sono...

Advertising

rtl1025 : ?? L'artiglieria russa ha colpito l'ospedale oncologico per bambini Okhmadyt di #Kiev, causando la morte di un bambi… - MediasetTgcom24 : Media: colpito ospedale oncologico per bambini a Kiev, un morto #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin… - GiovaQuez : Colpito l'ospedale oncologico pediatrico di Kiev Okhmadyt. Morto un bambino e feriti altri due, insieme ad altri du… - schnitzlerrr : RT @rtl1025: ?? L'artiglieria russa ha colpito l'ospedale oncologico per bambini Okhmadyt di #Kiev, causando la morte di un bambino e il fer… - mitoglieilsonno : RT @rtl1025: ?? L'artiglieria russa ha colpito l'ospedale oncologico per bambini Okhmadyt di #Kiev, causando la morte di un bambino e il fer… -