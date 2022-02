Barone | «Europa un sogno | ma la parola d’ordine è continuità»

(Di sabato 26 febbraio 2022) . Le parole del dg della Fiorentina Joeha parlato a Sky Sport prima del match con il Sassuolo. UCRAINA – «No alla guerra, serve la pace anche per dare l’esempio ai bambini del mondo che iniziano ora la loro vita. Domani a Firenze abbiamo i sindaci del Mediterraneo, avevo preparato anche una maglia viola per il Papa. Mi auguro di potergliela consegnare più avanti. Penso che tutto il mondo possa dare segnali di pace, dicendo no alla guerra» .– «Noi siamo qui a sognare, ma ci sono degli step. Oggi abbiamo una partita delicata, serve gestire bene i piccoli momenti. La». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inizia pian piano a riempirsi il settore ospiti dello stadio Mapei, dove oggi per la partita tra Sassuolo e Fiorentina sono attesi oltre 2.300 tifosi viola: pochi istanti fa il direttore ...