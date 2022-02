Arriva la quarta stagione di The marvelous Mrs Maisel (Di sabato 26 febbraio 2022) Vengono centellinati in due a settimana gli episodi della quarta (e penultima) stagione di The marvelous Mrs Maisel, disponibile dal 18 febbraio su Amazon Prime Video. Scelta quasi contro corrente visto il periodo ma che potrebbe essere fruttuosa nel ristabilire il sano e gradito appuntamento settimanale, da attendere e desiderare. Quello che si trova è ben conosciuto e ha rappresentato fino ad ora una garanzia. La brillantezza di Mrs Maisel, ex casalinga benestante dell’Upper West Side con un innato talento per la stand up comedy, la ricerca di una propria voce in un modo ancora tutto appannaggio maschile, le beghe famigliari da gestire – sia quelle con i genitori, splendido prototipo della coppia borghese jewish con l’ironia a farne da padrone, sia l’ex marito e i due bambini. Una messa in scena ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Vengono centellinati in due a settimana gli episodi della(e penultima)di TheMrs, disponibile dal 18 febbraio su Amazon Prime Video. Scelta quasi contro corrente visto il periodo ma che potrebbe essere fruttuosa nel ristabilire il sano e gradito appuntamento settimanale, da attendere e desiderare. Quello che si trova è ben conosciuto e ha rappresentato fino ad ora una garanzia. La brillantezza di Mrs, ex casalinga benestante dell’Upper West Side con un innato talento per la stand up comedy, la ricerca di una propria voce in un modo ancora tutto appannaggio maschile, le beghe famigliari da gestire – sia quelle con i genitori, splendido prototipo della coppia borghese jewish con l’ironia a farne da padrone, sia l’ex marito e i due bambini. Una messa in scena ...

