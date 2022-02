8 marzo, visite gratuite in tutta Italia per ‘check up’ fertilità (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Festa della Donna, un’occasione per pensare anche al progetto di un figlio. Il gruppo GeneraLife organizza nelle 14 cliniche presenti in tutta Italia il primo open day dell’anno per sabato 12 marzo 2022: è il Ferty Check #2, seconda edizione della giornata di visite gratuite per donne e uomini con problemi di infertilità, dopo quella di settembre che ha visto eseguire oltre 100 check up in un solo giorno. “L’8 marzo rappresenta un momento di riflessione sull’universo femminile in toto – ricordano Filippo Maria Ubaldi e Laura Rienzi, direttori scientifici di GeneraLife – e i dati allarmanti sul calo di natalità nel nostro Paese, complice la pandemia di Covid-19, si piazzano ai primi posti come questione urgente da affrontare, per e con le donne”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Festa della Donna, un’occasione per pensare anche al progetto di un figlio. Il gruppo GeneraLife organizza nelle 14 cliniche presenti inil primo open day dell’anno per sabato 122022: è il Ferty Check #2, seconda edizione della giornata diper donne e uomini con problemi di in, dopo quella di settembre che ha visto eseguire oltre 100 check up in un solo giorno. “L’8rappresenta un momento di riflessione sull’universo femminile in toto – ricordano Filippo Maria Ubaldi e Laura Rienzi, direttori scientifici di GeneraLife – e i dati allarmanti sul calo di natalità nel nostro Paese, complice la pandemia di Covid-19, si piazzano ai primi posti come questione urgente da affrontare, per e con le donne”. ...

