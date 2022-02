Zelensky, tweet polemico con Draghi: “La chiamata? Qui la gente muore” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tragico retroscena è stato svelato da Mario Draghi, che alla Camera ha parlato del drammatico momento che sta vivendo l’Europa. L’appuntamento telefonico con Zelensky, presidente ucraino, è saltato perché l’omologo del premier italiano non ha potuto rispettare l’orario previsto. “Avevamo un appuntamento telefonico questa mattina, ma ha dovuto annullarlo – ha detto Draghi -. Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. E’ stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. E’ nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. E’ stato un momento drammatico che ha colpito ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tragico retroscena è stato svelato da Mario, che alla Camera ha parlato del drammatico momento che sta vivendo l’Europa. L’appuntamento telefonico con, presidente ucraino, è saltato perché l’omologo del premier italiano non ha potuto rispettare l’orario previsto. “Avevamo un appuntamento telefonico questa mattina, ma ha dovuto annullarlo – ha detto-. Ieri ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente. E’ stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente. E’ nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. E’ stato un momento drammatico che ha colpito ...

