Zelensky a Draghi: "Sposterò l'agenda di guerra per parlarci" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi non è stato possibile parlare con il presidente ucraino Zelensky, ha detto preoccupato il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante l'informativa alla Camera sulla crisi ucraina, ricordando ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi non è stato possibile parlare con il presidente ucraino, ha detto preoccupato il presidente del Consiglio Mario, durante l'informativa alla Camera sulla crisi ucraina, ricordando ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - pietroraffa : Draghi (con voce commossa):'Avevamo fissato un appuntamento telefonico con il Presidente Zelensky per le 9.30, ma n… - simofons : Mario Draghi ha lavorato per assicurarsi che i beni di lusso italiani restassero fuori dal pacchetto di sanzioni, r… - AriwithaK : RT @latwittipe: Credo che Zelensky sappia perfettamente che Draghi non gliene stava facendo una colpa ma usa il sarcasmo per urlare tutta l… - OrsolaAngelino : RT @Adnkronos: #Zelensky commenta #Draghi: 'Cercherò di spostare gli impegni di guerra per essere disponibile al telefono per lui'. https:/… -