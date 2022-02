Verissimo | ospiti delle puntate 26 e 27 Febbraio | Silvia Toffanin fa centro

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il weekend diquesta settimana è insuperabile. Infatti godrà della presenza di un ospite internazionale: Robert Pattinson, presente in Italia per la promozione del suo ultimo film Batman. Ma non è l’unica novità di questo week end con il talk show di Canale 5. Ci saranno tante altre sorprese. Leggi anche: Come vedere la replica diGlidisabato 26Sabato il grande evento del talk show diè Robert Pattinson, l’attore lanciato da Twilight ripercorrerà la sua carriera. Racconterà anchedifficoltà che ha incontrato nella sua vita privata e verranno mostrate clip esclusive. Aanche un’altra cantante che a Sanremo 2022 ha conquistato tante persone: Ana ...