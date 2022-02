**Ucraina: in video bunker ospedale Kiev bimbi malati di tumore in condizioni choc** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Un video, diffuso dall'ong Soleterre, mostra le scioccanti immagini del bunker dell'Istituto del Cancro di Kiev, dove sono rifugiati 15 bimbi malati di tumore che costituiscono i casi più gravi e che, per questo motivo, non hanno potuto essere trasferiti in case d'accoglienza o in ospedali più sicuri. I piccoli, che non possono assolutamente interrompere le cure, sono stati sistemati alla meglio in giacigli di fortuna messi a terra nei sotterranei, senza luce, circondati da disordine e degrado e senza le condizioni igieniche minime necessarie. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Un, diffuso dall'ong Soleterre, mostra le scioccanti immagini deldell'Istituto del Cancro di, dove sono rifugiati 15diche costituiscono i casi più gravi e che, per questo motivo, non hanno potuto essere trasferiti in case d'accoglienza o in ospedali più sicuri. I piccoli, che non possono assolutamente interrompere le cure, sono stati sistemati alla meglio in giacigli di fortuna messi a terra nei sotterranei, senza luce, circondati da disordine e degrado e senza leigieniche minime necessarie.

