Trentino: Istituto tutela grappa e Consorzio vini insieme per promozione integrata (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - L'Istituto tutela grappa del Trentino (25 soci) e il Consorzio vini del Trentino (oltre 90 soci) si sono ufficialmente legati da una partnership per la gestione delle risorse umane ed economiche finalizzate a promozione e comunicazione di aziende e territorio. "Una opportunità , arriverà da un cambio gestionale non facile, ma con la buona volontà e la tenacia dei distillatori trentini e dei viticoltori rappresenta la conclusione di un percorso auspicato anche dall'assessore provinciale all'Agricoltura, sempre più nell'ottica di completare la filiera produttiva dalla campagna alla vite al vino e alla grappa, tutto rigorosamente con un po' di orgoglio Trentino", hanno sottolineato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - L'del(25 soci) e ildel(oltre 90 soci) si sono ufficialmente legati da una partnership per la gestione delle risorse umane ed economiche finalizzate ae comunicazione di aziende e territorio. "Una opportunità , arriverà da un cambio gestionale non facile, ma con la buona volontà e la tenacia dei distillatori trentini e dei viticoltori rappresenta la conclusione di un percorso auspicato anche dall'assessore provinciale all'Agricoltura, sempre più nell'ottica di completare la filiera produttiva dalla campagna alla vite al vino e alla, tutto rigorosamente con un po' di orgoglio", hanno sottolineato ...

