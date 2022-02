Temptation Island: nuovo lieto evento! (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fiocco rosa per l’ex protagonista di Temptation Island: è nata la seconda figlia di Lara Zorzetto, la ricordate? un’ex concorrente è diventata mammaFiocco rosa per l’ex partecipante di Temptation Island. Lara Zorzetto mercoledì 23 febbraio è diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina. Dopo la fine della partecipazione al programma della De Filippi, la giovane è diventata una nota influencer in tutto il mondo e proprio sui social, dove oltre a lavorarci condivide anche le sue gioie, ha annunciato il lieto evento. Mercoledì è nata la piccola Anastasia Priscilla. Lara Zorzetto mamma bis: l’annuncio La bambina è nata alle 12.11: pesa 3.480 chili ed è lunga 52 centimetri. Lara Zorzetto ha messo al mondo la sua secondogenita con un taglio cesareo. Per fortuna tutto è ... Leggi su formatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fiocco rosa per l’ex protagonista di: è nata la seconda figlia di Lara Zorzetto, la ricordate? un’ex concorrente è diventata mammaFiocco rosa per l’ex partecipante di. Lara Zorzetto mercoledì 23 febbraio è diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina. Dopo la fine della partecipazione al programma della De Filippi, la giovane è diventata una nota influencer in tutto il mondo e proprio sui social, dove oltre a lavorarci condivide anche le sue gioie, ha annunciato ilevento. Mercoledì è nata la piccola Anastasia Priscilla. Lara Zorzetto mamma bis: l’annuncio La bambina è nata alle 12.11: pesa 3.480 chili ed è lunga 52 centimetri. Lara Zorzetto ha messo al mondo la sua secondogenita con un taglio cesareo. Per fortuna tutto è ...

