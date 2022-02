Stati Uniti vs Inghilterra 1950 … Scacco alla Regina (Di venerdì 25 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Raffaele Ciccarelli) – Uno degli episodi che più resta impresso, tra i tanti raccontati dalla Bibbia, è quello tra Davide e Golia (1 Samuele 17). Il fascino nasce dall’apparente impossibilità dell’impresa, che il piccolo israelita Davide potesse uccidere il gigante filisteo Golia L’impresa accade, l’improbabile si realizzò e l’insegnamento che ne risulta è proprio questo, che il non realizzabile non esiste, che con la tenacia, la lotta, l’applicazione, la fiducia, e anche la fortuna, qualsiasi impresa è possibile. Nello sport questo insegnamento è quasi quotidiano, ne è anzi l’essenza stessa, il gusto della sfida, la capacità di riuscire a superare l’avversario più forte. La nostra storia ci porta al 1950, quando si è avuta forse la prima di queste eclatanti sorprese. È da soli cinque anni che il mondo è uscito da una lunga e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 25 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Raffaele Ciccarelli) – Uno degli episodi che più resta impresso, tra i tanti raccontati dBibbia, è quello tra Davide e Golia (1 Samuele 17). Il fascino nasce dall’apparente impossibilità dell’impresa, che il piccolo israelita Davide potesse uccidere il gigante filisteo Golia L’impresa accade, l’improbabile si realizzò e l’insegnamento che ne risulta è proprio questo, che il non realizzabile non esiste, che con la tenacia, la lotta, l’applicazione, la fiducia, e anche la fortuna, qualsiasi impresa è possibile. Nello sport questo insegnamento è quasi quotidiano, ne è anzi l’essenza stessa, il gusto della sfida, la capacità di riuscire a superare l’avversario più forte. La nostra storia ci porta al, quando si è avuta forse la prima di queste eclatanti sorprese. È da soli cinque anni che il mondo è uscito da una lunga e ...

