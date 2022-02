Sophie Codegoni fa un appunto agli autori del GF Vip 6

Advertising

Novella_2000 : 'Non volevano che uscisse' Sophie critica gli autori del #GFVip (VIDEO) - Sol42191838 : RT @SapphieVip: Posso dire che Sophie Codegoni è stata una concorrente pazzesca? E che lei merita assolutamente la finale? Poi vedo una De… - Luca16021997 : RT @SapphieVip: Posso dire che Sophie Codegoni è stata una concorrente pazzesca? E che lei merita assolutamente la finale? Poi vedo una De… - RobyMelloBrown : RT @Flavia_InTheSky: la crociata di sophie contro delia è iniziata qua con l’ammissione mogliesca di gelosia. soleil è solo della signorina… - MatildeRicci12 : RT @onordelvero2: SOPHIE CODEGONI SIGNOR* ???????????? #jerù -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

si scaglia contro Delia Duran dopo la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021 . Durante la notte, l'ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata in veranda con Manila ...... 2022 A vuotare il sacco sulla frase (da squalifica) pronunciata da Nathaly nella Casa è statain zona nomination: Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle ...Lulù, Jessica e Miriana non si sono mosse dal divano e Sophie Codegoni si è fatta bella, criticandole per il non saluto ma, ricordiamoci, che a lei la Ricciarelli non l’ha mai offesa. Nel frattempo ...Ieri durante la diretta si sapeva sarebbe scoppiata la bomba su Nathalie Caldonazzo. Nonostante la reticenza di Alfonso Signorini (ignaro, a detta sua, dell'accaduto) nell'affrontare ...