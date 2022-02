Sfilata Missoni AI 2022/2023: capelli che danno sicurezza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ricci definiti, ma non troppo, bob texturizzati, capelli lisci dal finish opaco. I look creati da Mustafa Yanaz, leading hairstylist GHD, raccontano una bellezza naturale. Niente esagerazioni, i capelli della Sfilata di Missoni per l’autunno inverno 2022/2023 sono un inno all’unicità di ogni modella. A raccontarlo è lo stesso Yanaz: “l’idea generale per i capelli era di creare una donna molto forte e chic, ma anche sicura di sé e a suo agio con il suo aspetto”. Proprio come la collezione Missoni, la musa ispiratrice delle acconciature firmate GHD e Moroccanoil è una donna forte e dolce al tempo stesso. Ecco perché sono le modelle stesse a ispirare gli hairlook della Sfilata. Una perfetta celebrazione dell’individulità. Una ... Leggi su amica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ricci definiti, ma non troppo, bob texturizzati,lisci dal finish opaco. I look creati da Mustafa Yanaz, leading hairstylist GHD, raccontano una bellezza naturale. Niente esagerazioni, idelladiper l’autunno invernosono un inno all’unicità di ogni modella. A raccontarlo è lo stesso Yanaz: “l’idea generale per iera di creare una donna molto forte e chic, ma anche sicura di sé e a suo agio con il suo aspetto”. Proprio come la collezione, la musa ispiratrice delle acconciature firmate GHD e Moroccanoil è una donna forte e dolce al tempo stesso. Ecco perché sono le modelle stesse a ispirare gli hairlook della. Una perfetta celebrazione dell’individulità. Una ...

