Sean Penn in Ucraina per girare un documentario sull'invasione russa: l'incontro con il presidente Zelensky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sean Penn è a Kiev per girare un documentario sull'invasione russa. L'attore premio Oscar è arrivato la settimana scorsa nella capitale Ucraina per un lavoro, prodotto da Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content, che ha iniziato mesi fa con l'intento di documentare la guerra russo-Ucraina che ieri ha portato all'attacco da parte di Mosca. A dare la notizia è Newsweek, secondo cui Penn si trova dunque in pieno campo di battaglia: ieri era presente durante una conferenza stampa di funzionari ucraini sulla crisi. Nelle scorse ore, la star di Hollywood ha avuto un'udienza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: secondo quanto riferito, Penn ha partecipato a briefing con i ...

