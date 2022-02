Scontro Mosca-Facebook, il social non ferma il fact-checking (come chiede il Cremlino): «Continueremo a far sentire le voci dei russi» (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Ieri le autorità russe ci hanno ordinato di fermare il fact-cheking indipendente sul contenuto postato su Facebook di quattro organizzazioni media controllate dallo Stato. Abbiamo rifiutato. E, come risultato, hanno annunciato restrizioni nell’utilizzo del servizio». A raccontare quanto sta accadendo nell’universo Facebook mentre l’offensiva russa contro l’Ucraina va avanti per il secondo giorno è Nick Clegg, il presidente per i global affairs di Meta, la società a cui fa capo Facebook. I cittadini russi – ha continuato a spiegare Clegg – usano le app di Meta «per esprimersi e organizzarsi per l’azione. Vogliamo che continuino a far sentire la loro voce, condividere ciò che sta accadendo e organizzarsi tramite Facebook, Instagram, ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Ieri le autorità russe ci hanno ordinato dire il-cheking indipendente sul contenuto postato sudi quattro organizzazioni media controllate dallo Stato. Abbiamo rifiutato. E,risultato, hanno annunciato restrizioni nell’utilizzo del servizio». A raccontare quanto sta accadendo nell’universomentre l’offensiva russa contro l’Ucraina va avanti per il secondo giorno è Nick Clegg, il presidente per i global affairs di Meta, la società a cui fa capo. I cittadini– ha continuato a spiegare Clegg – usano le app di Meta «per esprimersi e organizzarsi per l’azione. Vogliamo che continuino a farla loro voce, condividere ciò che sta accadendo e organizzarsi tramite, Instagram, ...

