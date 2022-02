Rompicapo | riesci e risolverlo? In caso sei un mito!

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Proviamo a fare insieme questo particolarissimo: osservate l’immagine e cercate di capire il motivo per cui la donna si sia voltata. Questoè perfetto per gli amanti dei gialli e degli intrighi, servirà infatti un buon spirito di osservazione e un carattere particolarmente analitico. Abbiamo spesso proposto test logico-matematici, grammaticali ed intuitivi, questa L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ParliamoDiNews : Riesci a risolvere questo rompicapo? Metti alla prova la tua attenzione ai dettagli - Notizie Dal Mondo #ESTERI… - zazoomblog : Rompicapo: riesci a trovare i randagi nella foto? Sei un mito! - #Rompicapo: #riesci #trovare #randagi - YDJ69 : @totofaz @sanchez_strada @blackbloc1312 ??Unico sicuro é Dzeko (scadenza2023). Come la risolvi? Hai ancora tempo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Rompicapo riesci

Leggilo.org

In questo nuovoa trovare la stella marina tra gli aerei presenti nell'immagine? A quanto pare è davvero difficilissimo riuscire a trovare l'intruso,a farlo in solamente 40 ...I test o i varisono un momento divertente per la nostra mente perchè possiamo quasi ... Trova il serpente tra le giraffe: sesei un genio! Un'ulteriore difficoltà che c'è poi, oltre ...