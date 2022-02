Questi non sono «centinaia di paracadutisti russi» che invadono l’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 il blog Notizie Indipendenti ha pubblicato un video che mostra tantissimi paracadutisti in cielo. Le immagini sono accompagnate da questo titolo “centinaia di paracadutisti russi invadono l’Ucraina“. Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato a febbraio 2022 in Ucraina e non ha quindi alcun collegamento con l’attacco russo nel Paese. Le immagini sono state registrate a marzo 2014 e mostrano paracadutisti russi che atterrano nella ... Leggi su facta.news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 il blog Notizie Indipendenti ha pubblicato un video che mostra tantissimiin cielo. Le immaginiaccompagnate da questo titolo “di“. Il riferimento è all’operazione militare lanciata dallaa, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree del. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato a febbraio 2022 in Ucraina e non ha quindi alcun collegamento con l’attacco russo nel Paese. Le immaginistate registrate a marzo 2014 e mostranoche atterrano nella ...

