Pistocchi: ” Spalletti, non c’è più tempo per scherzare. Vi cito un dato che spiega tutto” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Maurizio Pistocchi commenta la sconfitta del Napoli di Spalletti contro il Barcellona di Xavi ai sedicesimi di finale di Europa League. Maurizio Pistocchi giornalista ed esperto di calcio internazionale ha commentato ai microfoni di radio Marte la sconfitta del Napoli tra le mura amiche del Maradona contro il Barcellona: “Avevo detto che se il Barcellona giocava come nel secondo tempo dell’andata non ci sarebbe stata partita. Sta tornando a essere una grande squadra, i giocatori sono messi molto bene in campo da Xavi che diventerà un grande allenatore. Mi dà l’impressione di uno che durante la settimana ha lavorato talmente bene da non preoccuparsi eccessivamente della partita. Il Napoli è in un momento delicato, le assenze che ci sono state anche ieri hanno tolto freschezza atletica. In più c’è anche un momento di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mauriziocommenta la sconfitta del Napoli dicontro il Barcellona di Xavi ai sedicesimi di finale di Europa League. Mauriziogiornalista ed esperto di calcio internazionale ha commentato ai microfoni di radio Marte la sconfitta del Napoli tra le mura amiche del Maradona contro il Barcellona: “Avevo detto che se il Barcellona giocava come nel secondodell’andata non ci sarebbe stata partita. Sta tornando a essere una grande squadra, i giocatori sono messi molto bene in campo da Xavi che diventerà un grande allenatore. Mi dà l’impressione di uno che durante la settimana ha lavorato talmente bene da non preoccuparsi eccessivamente della partita. Il Napoli è in un momento delicato, le assenze che ci sono state anche ieri hanno tolto freschezza atletica. In più c’è anche un momento di ...

