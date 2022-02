Pensavamo che Spalletti non fosse un talebano. Speriamo che Cagliari non abbia deciso la stagione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la rovinosa sconfitta contro il Barcellona è tempo di un primo bilancio della stagione. E in particolare della stagione di Spalletti. Al tecnico vanno riconosciuti grandi meriti nella gestione della rosa. Si pensi soltanto al rendimento di Lobotka e di Juan Jesus accompagnati inizialmente da grande scetticismo. E invece da annoverare tra i calciatori con il miglior rendimento. Si pensi anche alla accorta gestione del caso Insigne. Così come sono apparse a lungo ottimali le scelte tattiche e la capacità di visione delle partite dalla panchina. Ma accanto ai dati positivi emergono anche perplessità. Innanzitutto il dato della insoddisfacente condizione atletica del gruppo nel suo complesso. Con una catena di infortuni muscolari da record. E con i giocatori incapaci da qualche partita di arrivare per primi su una seconda palla. È ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la rovinosa sconfitta contro il Barcellona è tempo di un primo bilancio della. E in particolare delladi. Al tecnico vanno riconosciuti grandi meriti nella gestione della rosa. Si pensi soltanto al rendimento di Lobotka e di Juan Jesus accompagnati inizialmente da grande scetticismo. E invece da annoverare tra i calciatori con il miglior rendimento. Si pensi anche alla accorta gestione del caso Insigne. Così come sono apparse a lungo ottimali le scelte tattiche e la capacità di visione delle partite dalla panchina. Ma accanto ai dati positivi emergono anche perplessità. Innanzitutto il dato della insoddisfacente condizione atletica del gruppo nel suo complesso. Con una catena di infortuni muscolari da record. E con i giocatori incapaci da qualche partita di arrivare per primi su una seconda palla. È ...

