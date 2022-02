Pallone e patriottismo Il calcio in guerra contro Putin

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dritte e geometriche come solchi d’aratro nei campi infiniti del Granaio d’Europa, le squadre del Colonnello Lobanovs’kyj avanzavano travolgendo difese e trincee. Non vincevano sempre, spesso scoppiavano ai supplementari (tanto per stare al pronostico bellico della ct Marta Dassù), ma quando vincevano erano uno spettacolo, ogni partita unalampo. E pazienza che il Colonnello fosse tale perché lo era dell’Armata Rossa, e molte magnifiche battaglie combatté quando la sua Futbol’nyj Klub Dynamo Kyiv, era la Dinamo Kiev (mind the transliteration), una squadra dell’Unione sovietica, e altre guerre vinse con la maglia rossa dell’Urss. Ad impossibilia nemo tenetur. Ma era ucraino, Valerij Lobanovs’kyj, ed orgoglioso di esserlo. Così che dopo un comprensibile periodo di smarrimento, che lo portò ad allenare fin negli Emirati e in Kuwait, come un expat, tornò nella ...