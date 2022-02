“Non è uno splendore?”. Gerry Scotti, la prima foto con la nipotina Virginia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più amati in Italia, non solo per la sua enorme professionalità ma anche per il suo carattere fantastico. Infatti, la sua simpatia e gentilezza sono riconosciute e apprezzate da milioni di persone così come il suo essere molto riservato sotto il punto di vista privato. Però ora ha voluto fare felici tutti i suoi follower, pubblicando sul suo profilo Instagram ufficiale la prima foto in assoluto in compagnia della sua adorata nipotina Virginia, nata nel dicembre del 2020. La piccola ha reso quindi Gerry Scotti nonno per la prima volta. Fondamentale il concepimento del suo unico figlio Edoardo con la sua Ginevra. Dopo aver postato l’immagine insieme alla bimba, proprio la nuora del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)è uno dei conduttori televisivi più amati in Italia, non solo per la sua enorme professionalità ma anche per il suo carattere fantastico. Infatti, la sua simpatia e gentilezza sono riconosciute e apprezzate da milioni di persone così come il suo essere molto riservato sotto il punto di vista privato. Però ora ha voluto fare felici tutti i suoi follower, pubblicando sul suo profilo Instagram ufficiale lain assoluto in compagnia della sua adorata, nata nel dicembre del 2020. La piccola ha reso quindinonno per lavolta. Fondamentale il concepimento del suo unico figlio Edoardo con la sua Ginevra. Dopo aver postato l’immagine insieme alla bimba, proprio la nuora del ...

