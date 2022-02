Napoli-Milan, biglietti in vendita dalle 14: Curve a 15€ e 20€! I dettagli (Di venerdì 25 febbraio 2022) I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Milan, che si disputerà il 6 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di venerdì 25 febbraio 2022. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00 Distinti anello inferiore € 35,00 Curve anello superiore € 20,00 Curve anello inferiore € 15,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Alla luce della Determinazione dell’Osservatorio ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Iper la gara di Campionatovs, che si disputerà il 6 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti ina partireore 14.00 di venerdì 25 febbraio 2022. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00 Distinti anello inferiore € 35,00anello superiore € 20,00anello inferiore € 15,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Alla luce della Determinazione dell’Osservatorio ...

AntoVitiello : Ritorno in gruppo per Marko #Lazetic. Ancora lavoro personalizzato per Zlatan #Ibrahimovic che punta il Napoli #Milan - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - SimosTwittt : Analizziamo la media punti della corsa scudetto dopo il lavorone in profondità di Allegri: Milan 0,67 Napoli 0,43 Inter 0,12 - cuoredialiante : Se fossi al posto di Inter, Milan e Napoli, io comincerei a grattarmi???? -