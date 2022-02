”Mio padre è a Kiev”, Anna Safroncik racconta il dramma: cosa sta accadendo in città? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Momento molto delicato per Anna Safroncik. L’attrice ucraina ha aggiornato i followers sulla sua situazione. Parole che preoccupano molto. Come sappiamo, ieri il mondo si è svegliato con una terribile notizia. L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina non fa stare tranquilli. Soprattutto per chi, come Anna Safroncik, ha alcuni cari che vivono in quelle zone. Fonte InstagramLa situazione per l’attrice nata a Kiev è davvero durissima. Non solo perché la sua terra sta vivendo momenti durissimi ma anche per il fatto di essere lontana dalla sua famiglia. cosa che, come possiamo immaginare, conduce ad uno stato di agitazione fortissimo. Questo, però, come sottolinea l’attrice sta venendo parzialmente assorbito dai tanti fan che le sono vicini. In varie Instagram ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Momento molto delicato per. L’attrice ucraina ha aggiornato i followers sulla sua situazione. Parole che preoccupano molto. Come sappiamo, ieri il mondo si è svegliato con una terribile notizia. L’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina non fa stare tranquilli. Soprattutto per chi, come, ha alcuni cari che vivono in quelle zone. Fonte InstagramLa situazione per l’attrice nata aè davvero durissima. Non solo perché la sua terra sta vivendo momenti durissimi ma anche per il fatto di essere lontana dalla sua famiglia.che, come possiamo immaginare, conduce ad uno stato di agitazione fortissimo. Questo, però, come sottolinea l’attrice sta venendo parzialmente assorbito dai tanti fan che le sono vicini. In varie Instagram ...

