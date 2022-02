Mihajlovic: 'La guerra la conosco, non abbassiamo la guardia. Bologna, a Salerno non basterà essere più forti' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il conflitto Russia - Ucraina non può lasciare indifferente Sinisa Mihajlovic che la guerra nel proprio Paese l'ha sentita e vissuta. "Ho letto una frase, che la guerra la fanno i ricchi ma sono i ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il conflitto Russia - Ucraina non può lasciare indifferente Sinisache lanel proprio Paese l'ha sentita e vissuta. "Ho letto una frase, che lala fanno i ricchi ma sono i ...

Mihajlovic: 'La guerra la conosco, non abbassiamo la guardia. Bologna, a Salerno non basterà essere più forti'

Conferenza stampa Mihajlovic: «La guerra non può essere l'unico mezzo per risolvere i problemi»

Salernitana-Bologna, Mihajlovic: 'Quando c'era la guerra al mio paese, giocavo a calcio per distrarmi'

Chi parla solo di guerra non sa niente di guerra (Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa prima di Salernitana-Bologna)