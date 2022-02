Matteo Berrettini a “MasterChef” | la sfida per gli aspiranti cuochi continua FOTO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Carmine, Christian, Lia e Tracy sono i 4amatoriali che giovedì 3 marzo alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, si giocheranno la vittoria diItalia. Nella penultima serata di questa edizione, a un solo passo dal traguardo, Nicky Brian ha dovuto abbandonare la competizione. Ma è stata una serata segnata da forti emozioni e tanti … L'articoloa “”: laper gliproviene da Velvet Gossip.

Advertising

MasterChef_it : Reazione a Matteo Berrettini da 1 a Lia?? ?? #MasterChefIt - MasterChef_it : Trovate qualcuno che vi guardi come @Antoninochef guarda Matteo Berrettini ?? #MasterChefIt - MasterChef_it : Il super ospite di stasera! Matteo Berrettini ?? #MasterChefIt - 24Trends_Italia : 8. Isola dei serpenti - 20mille+ 9. Matteo Berrettini - 20mille+ 10. Alberto Matano - 20mille+ 11. Lukaku - 20mille… - ikoosm : vabbe ma basta con matteo berrettini hanno rotto un po’ pure a masterchef ora -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini

... che ha visto emergere ad altissimi livelli tennisti particolarmente lunghi che prediligono la potenza dei colpi come Alexander Zverev ,e lo stesso Medvedev. Ad avvalorare questa ...Ma è stata una serata segnata da forti emozioni e tanti colpi di scena, oltre che da grandi sorprese: in primis, l'arrivo dell'ospite speciale. Leggi anche > GF Vip, Clarissa ...Ieri su Sky Uno serata stellare con Matteo Berrettini ospite alla Prova in Esterna al ristorante “Da Vittorio”: settimana prossima il gran finale ...Brutta tegola per il nostro Matteo Berrettini che è costretto al ritiro nel match d’esordio dell’ATP 500 di Acapulco contro lo statunitense Tommy Paul, numero ...