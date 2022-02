L'Inter spreca un'altra occasione: pari col Genoa e sorpasso sul Milan mancato (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Milan frena ancora ma l'Inter non ne approfitta per balzare in vetta. I rossoneri pareggiano in casa con l'Udinese, i nerazzurri non vanno oltre lo 0 - 0 con a penultima della classifica , il Genoa,... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilfrena ancora ma l'non ne approfitta per balzare in vetta. I rossoneri pareggiano in casa con l'Udinese, i nerazzurri non vanno oltre lo 0 - 0 con a penultima della classifica , il,...

