Le utility guidano il rimbalzo di Piazza Affari

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre l’esercito russo si appresta a conquistare la capitale ucraina Kiev,ha chiuso la seduta in rally spinta dall’andamento delle utilities: sul Ftse Mib, che ha terminato la settimana con un +3,59% a 25.773,03 punti, spiccano gli acquisti su Enel (+5,77%), Terna (+4,95%), Italgas (+5,46%) ed A2A (+4,62%). Giornata di recuperi anche per l’accoppiata formata da Prysmian e da Stellantis, salite rispettivamente del 5,49 e del 5,3%. Nuova giornata di guadagni per Leonardo (+4,07%), che ha capitalizzato le tensioni geopolitiche e la firma del contratto per la costruzione del drone militare europeo Euromale, e per STMicroelectronics (+4,4%), spinta dagli acquisti sul Nasdaq. Tra i titoli del made in Italy, shopping su Moncler (+4,99%), che nel 2021 ha registrato un fatturato sopra i livelli pre-Covid, e Geox (+1,65%), che ...