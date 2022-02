Impact 24.02.2022 Eddie Edwards cambia casacca (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di Impact. No Surrender si è svolto lo scorso weekend e non ci sono state grandi sorprese in merito ai risultati, bensì si sono avute in merito ai traditori. Eddie Edwards è passato dalla parte dell’Honor No More e stasera spiegherà il motivo delle sue azioni. L’altro colpo di scena è stato il ritorno dei Good Brothers nel Bullet Club, grazie all’attacco fratricida di Jay White ai danni di Tama Tonga e Tanga Loa. Immergiamoci quindi nella puntata! Promo: Moose sale sul ring e dice che ha battuto W. Morrisey ed è ancora campione, anzi il miglior campione del wrestling professionistico. Tutti dovrebbero parlare di lui, invece si parla solo di Eddie Edwards. Poi ricorda come ogni lottatore che lo abbia affrontato poi ha ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. No Surrender si è svolto lo scorso weekend e non ci sono state grandi sorprese in merito ai risultati, bensì si sono avute in merito ai traditori.è passato dalla parte dell’Honor No More e stasera spiegherà il motivo delle sue azioni. L’altro colpo di scena è stato il ritorno dei Good Brothers nel Bullet Club, grazie all’attacco fratricida di Jay White ai danni di Tama Tonga e Tanga Loa. Immergiamoci quindi nella puntata! Promo: Moose sale sul ring e dice che ha battuto W. Morrisey ed è ancora campione, anzi il miglior campione del wrestling professionistico. Tutti dovrebbero parlare di lui, invece si parla solo di. Poi ricorda come ogni lottatore che lo abbia affrontato poi ha ...

