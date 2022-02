Gerry Scotti nonno a tempo pieno: la foto della prima passeggiata con la nipotina Virginia fa impazzire i fan (Di venerdì 25 febbraio 2022) La vita di Gerry Scotti è senz’altro cambiata da quando è arrivata la piccola Virginia, figlia di Edoardo e della moglie Ginevra. Oggi infatti il celebre e amatissimo conduttore Mediaset approfitta di ogni momento libero per fare il nonno, come dimostrato dalla foto appena condivisa sul suo profilo social. Si tratta del primo scatto a spasso con la bambina, dal momento che Scotti, nonostante si lasci andare molto spesso interviste anche a cuore aperto, pubblica molto spesso questo tipo di contenuti. Gerry Scotti e la sua nuova vita da nonno: il conduttore è pazzo della sua Virginia Da quando è diventato nonno, Gerry Scotti è ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) La vita diè senz’altro cambiata da quando è arrivata la piccola, figlia di Edoardo emoglie Ginevra. Oggi infatti il celebre e amatissimo conduttore Mediaset approfitta di ogni momento libero per fare il, come dimostrato dallaappena condivisa sul suo profilo social. Si tratta del primo scatto a spasso con la bambina, dal momento che, nonostante si lasci andare molto spesso interviste anche a cuore aperto, pubblica molto spesso questo tipo di contenuti.e la sua nuova vita da: il conduttore è pazzosuaDa quando è diventatoè ...

