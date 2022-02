Genoa-Inter e i numeri che non ti aspetti: rossoblu meglio dei nerazzurri nelle ultime tre uscite (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi è il giorno di Genoa-Inter Se non è un testa-coda, poco ci manca. Quella tra Genoa e Inter sembra sulla carta una sfida proibitiva per quelli che sono i padroni di casa e poco più di una passeggiata per gli ospiti. Il campo non sempre dice ciò e insieme a lui anche i numeri non mentono. Considerano lo stato di forma delle due compagini, si può facilmente vedere come nelle ultime tre giornate i rossoblu abbiano fatto meglio dei nerazzurri. I rossoblu hanno raccolto 3 punti frutto di altrettanti pareggi contro Roma, Salernitana e Venezia. I nerazzzurri, invece, appena 1 punto quello ottenuto in trasferta contro il Napoli mentre in casa è reduce dalle sconfitte contro Milan e Sassuolo. ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oggi è il giorno diSe non è un testa-coda, poco ci manca. Quella trasembra sulla carta una sfida proibitiva per quelli che sono i padroni di casa e poco più di una passeggiata per gli ospiti. Il campo non sempre dice ciò e insieme a lui anche inon mentono. Considerano lo stato di forma delle due compagini, si può facilmente vedere cometre giornate iabbiano fattodei. Ihanno raccolto 3 punti frutto di altrettanti pareggi contro Roma, Salernitana e Venezia. I nerazzzurri, invece, appena 1 punto quello ottenuto in trasferta contro il Napoli mentre in casa è reduce dalle sconfitte contro Milan e Sassuolo. ...

Advertising

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Inter, le probabili formazioni: finalmente si vedrà Amiri in campo? - sportli26181512 : Genoa, si ferma Ekuban. Inter a rischio: C'è un nuovo inquilino nell'infermeria del Genoa: è Caleb Ekuban. L'attacc… - charliemchouse : Genoa-Inter, le probabili formazioni: finalmente si vedrà Amiri in campo? - iojuventino : Ma davvero Genoa-Inter si gioca? A che pro? Lo dico anche per il Genoa: 0-3 a tavolino è comunque un parziale migli… - news24_inter : #Genoa vittima preferita di #Gagliardini ?? -