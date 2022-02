Genoa-Inter 0-0 al 45' | i nerazzurri ci provano ma non segnano | una chance per il Grifone

Advertising

DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - 100x100Napoli : Il risultato del primo tempo di Genoa-Inter - CalcioPillole : Nessun gol nel primo tempo di Marassi tra #GenoaInter nella gara valida per la 27esima giornata di Serie A. - Il_Bel_Gioco : Partita calda tra Genoa e Inter. Occasioni da entrambe le parti ma il risultato dei primi 45 minuti è congelato sul… - Domy26905519 : Fine primo tempo: GENOA 0-0 INTER Partita difficile contro un Genoa aggressivo. Dopo una brutta e rischiosa parten… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Inter

La partita in diretta Ilsi affida a Yeboah come unica punta, sostenuto da Portanova e Melegoni. L'risponde con la coppia d'attacco Sanchez - Dzeko.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Ferraris, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA ...Diretta Genoa Inter: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella ventisettesima giornata di Serie A ...L'Inter ha bisogno di ritrovare la marcia dopo un punto in tre partite e il primato, ma anche il Genoa - disperato - deve vincere se vuole ancora sperare di salvarsi dalla retrocessione.