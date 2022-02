Firenze | investita e uccisa da un camion dei rifiuti | Gioia aveva 87 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Firenze investita

Un altro drammatico incidente. Un camion dei rifiuti ha travolto e ucciso Gioia Gorla , anziana di 87 anni. La donna è statain via Faenza aed è morta sul posto . La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio poco prima delle 15:30. La polizia municipale ha eseguito i rilievi. Altri agenti, ...Quella che fu la Procura di Mani Pulite,negli ultimi tempi da scontri interni senza ... a Milano non ha lavorato un solo giorno in vita sua, fa il procuratore generale a, e ieri ...Pieno sostegno da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze alla candidatura di Grosseto a Capitale italiana della cultura ...La donna, 87 anni, è stata investita da un mezzo di Alia in via Nazionale. Meno di due mesi fa un altro incidente mortale analogo in Oltrarno ...