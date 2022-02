F1 | Test Barcellona 2022 | classifica e risultati day-3 Hamilton davanti | la Ferrari non ha usato le soft

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Lewisha firmato il miglior tempo nella terza e ultima giornata diF1. Il sette volte Campione del Mondo ha squillato la tromba quando mancava un quarto d’ora al termine della sessione, ruggendo al volante della Mercedes al termine di questi tre giorni intensi sul circuito del Montmelò. Il britannico ha firmato un rilevante 1:19.138, predendo di un decimo il compagno di squadra George Russell (1:19.233). Le Frecce d’argento hanno montato la mescola morbida e sono inseguite dalla Red Bull di Sergio Perez (1:19.556). Max Verstappen ha utilizzato la gomma media ed è quarto con la sua Red Bull, a sei decimi dal grande rivale (1:19.756). Il Campione del Mondo in carica si è lasciato alle spalle le due: Charles Leclerc (sesto in 1:19.831) e Carlos Sainz (settimo in ...

FrederickSeb : Si concludono i test di Barcellona con una Mercedes in grande spolvero. Direi che era abbastanza prevedibile vederl… - sportface2016 : #F1Testing #BarcelonaTesting: la classifica della terza giornata, #Hamilton miglior tempo e #Leclerc sesto - FormulaPassion : #F1Testing | I risultati completi del day-3 - f1grandprixit : Secondo tempo per Russell davanti a Perez #F1Testing #F1 #Motorionline - F1Sport_PitTalk : #F1 | Test Barcellona, giorno 3: tempi del pomeriggio #F1Testing -

L'intervista a Mattia Binotto, dopo i primi tre giorni di test F1 2022 sul tracciato spagnolo del Montmelò a Barcellona. "Stiamo raccogliendo molti dati e abbiamo girato con continuità". Sono state ...Cala il sipario sui test F1 di Barcellona, prima occasione di confronto collettivo per le vetture della rivoluzione aerodinamica, e il miglior tempo della settimana lo ha siglato Lewis Hamilton a un ...