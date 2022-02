Coppa del mondo sci alpino 2022 | date | orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino si sono ormai concluse, ma lo sport e il sogno azzurro non si ferma perché ora gli atleti sono pronti aggiare, ancora una volta sulle piste da sci, per l’assegnazione delladelGenerale e delle Coppe di Specialità. Ma quando eleintv? Il programma delladelscimaschile Il calendario è molto fitto e leprenderanno il via sabato 26 febbraio per concludersi domenica 20 marzo, con le finali di Courchevel-Meribel. Di seguito, troverete il calendario completo con tutte lee gliper la coppia deldi sci ...