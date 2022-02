Combinata nordica, la Coppa del Mondo riparte da Lahti: Rehrl davanti a tutti nel PCR (Di venerdì 25 febbraio 2022) Primi salti di Coppa del Mondo per la Combinata nordica dopo i Giochi Olimpici di Pechino. Si riparte da Lahti, in Finlandia e dal suo trampolino lungo con HS posto a 130.0 metri. Si è disputato oggi il Provisional Competition Round, mentre da domani ci sarà spazio per le gare, prima una team sprint e poi una gundersen individuale. C’era grande curiosità per verificare le condizioni dei vari protagonisti dopo i continui colpi di scena che ci hanno regalato le gare olimpiche. In particolare si attendeva il salto del norvegese Jarl Magnus Riiber, reduce dalla sciagurata esperienza cinese che l’ha visto prima isolato per 10 giorni, poi sbagliare strada mentre era solo al comando e poi non prendere parte alla gara a squadre, poi vinta dai suoi compagni di nazionale. Riiber ha risposto ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Primi salti didelper ladopo i Giochi Olimpici di Pechino. Sida, in Finlandia e dal suo trampolino lungo con HS posto a 130.0 metri. Si è disputato oggi il Provisional Competition Round, mentre da domani ci sarà spazio per le gare, prima una team sprint e poi una gundersen individuale. C’era grande curiosità per verificare le condizioni dei vari protagonisti dopo i continui colpi di scena che ci hanno regalato le gare olimpiche. In particolare si attendeva il salto del norvegese Jarl Magnus Riiber, reduce dalla sciagurata esperienza cinese che l’ha visto prima isolato per 10 giorni, poi sbagliare strada mentre era solo al comando e poi non prendere parte alla gara a squadre, poi vinta dai suoi compagni di nazionale. Riiber ha risposto ...

