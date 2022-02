Cogoleto, il sindaco Bruzzone: 'Pronti ad accogliere eventuali profughi ucraini' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vazio sul nodo infrastrutture:'Leggo con sincero stupore nel mio ruolo le dichiarazioni odierne dell'Onorevole Vazio. L'incontro di venerdì in provincia ha rappresentato passaggio molto importante, ... Leggi su 104news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vazio sul nodo infrastrutture:'Leggo con sincero stupore nel mio ruolo le dichiarazioni odierne dell'Onorevole Vazio. L'incontro di venerdì in provincia ha rappresentato passaggio molto importante, ...

Advertising

sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Calcinacci dal ponte della A10, il sindaco di Cogoleto chiude via Stoppani - tizianag54 : RT @GenovaQuotidian: Calcinacci dal ponte della A10, il sindaco di Cogoleto chiude via Stoppani - Sampfan : RT @GenovaQuotidian: Calcinacci dal ponte della A10, il sindaco di Cogoleto chiude via Stoppani - GenovaQuotidian : Calcinacci dal ponte della A10, il sindaco di Cogoleto chiude via Stoppani -