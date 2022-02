Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 24 febbraio 2022

(Di venerdì 25 febbraio 2022)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Tg1 ha totalizzato 3012 spettatori (13.74% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello Vip ha avuto 3095 spettatori, 20.14% di share. Il film Harry Potter e i doni della morte: parte I su Italia1 ha intrattenuto in media 1184 spettatori (5.97%); su Rai2 il film Miami Beach ha totalizzato 1018 spettatori (4.42%), mentre il docufilm Mia Martini, fammi sentire bella su Rai3 ne ha portati a casa 1131 (4.92%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1083 spettatori (6.17%) e su La7 la puntata ...

