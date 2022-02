Aglio | fravaglio… testimone!

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 26 febbraio 2022), frav, fattura ca nun quaglie/ corna, bicorna, capa r’alice e capa r’. La superstizione, dal latino superstitione(m) derivato di superstare ‘stare sopra’, indica lo status di testimone, superstes, ovvero colui che per essere sopravvissuto a un evento passato può dichiarare quanto sia realmente avvenuto. Ogni epoca e ogni cultura hanno la propria idea in merito. Nei primi secoli del Cristianesimo, essa ha indicato ciò che restava degli antichi culti pagani. Qualche volta è stata utilizzata per identificare i rituali … Continua L'articolo proviene da il manifesto.