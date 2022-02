Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 07:10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 24 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale putina annunciato l’operazione militare in Ucraina affermando di dover proteggere il Don bassi il presidente della Russia esortato le forze di Kiev a consegnare le armi andare a casa assicurando che i piani di Mosca non includono la stazione dell’Ucraina ma smilitarizzare il paese con un operazione speciale un’ulteriore espansione della nato il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili aggiunto Putin e avvertito chi interferirà in Ucraina le conseguenze esplosioni a chi è e kharkiv Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdite di vite umane e sofferenza ferma biden dopo la del presidente russo di condurre un’operazione militare in Ucraina poco prima l’appello di guterres a Putin presidente Fermi le sue truppe dia una chance alla pace ha detto il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)dailynews radiogiornale giovedì 24 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale putina annunciato l’operazione militare in Ucraina affermando di dover proteggere il Don bassi il presidente della Russia esortato le forze di Kiev a consegnare le armi andare a casa assicurando che i piani di Mosca non includono la stazione dell’Ucraina ma smilitarizzare il paese con un operazione speciale un’ulteriore espansione della nato il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili aggiunto Putin e avvertito chi interferirà in Ucraina le conseguenze esplosioni a chi è e kharkiv Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdite di vite umane e sofferenza ferma biden dopo la del presidente russo di condurre un’operazione militare in Ucraina poco prima l’appello di guterres a Putin presidente Fermi le sue truppe dia una chance alla pace ha detto il ...

