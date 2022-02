Ucraina | Lucescu resta | “Non sono un codardo | non me ne vado per un idiota”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Mirceanon lascerà l’, nonostante la guerra e nonostante lo stop per almeno 30 giorni del campionato di calcio. L’allenatore della Dinamo Kiev lo ha confermato ai microfoni di Fanatik: “Mi auguro che questa guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui instate sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Nonun”. Modificato il calendario calcistico: l’inizio della Premier Leagueera originariamente in programma domani, alle 13:00 con il match tra Minaj e Zorya. Ma è tutto fermo, se ne riparlerà (forse) tra 30 giorni. SportFace.